BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.03.2022 13:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Qinvest Portföy Birinci Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 23/03/2022 tarihinden itibaren "OZC" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011935
BIST
14:132.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -5,93
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
14:1314,8200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
14:1316,3219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0168
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
14:13919,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,54
|Açılış
|: 919,41
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ENSRI
|15,40
|1.432.585
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.828.131
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|20.971.377
|% 9,97
|
|IDEAS
|22,96
|35.812.823
|% 8,61
|
|KARTN
|55,50
|66.505.235
|% 8,29
|
|PKENT
|286,80
|108.886.017
|% -9,98
|
|AYEN
|11,95
|76.589.864
|% -9,54
|
|SANEL
|7,10
|6.429.804
|% -6,46
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,36
|2.716.323.132
|% 4,81
|
|THYAO
|28,40
|2.612.390.287
|% 1,72
|
|KRDMD
|15,19
|1.945.518.110
|% 0,86
|
|GARAN
|11,89
|752.220.246
|% 0,51
|
|FROTO
|306,80
|728.219.449
|% 2,44
|
|ODAS
|1,64
|220.417.701
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,19
|1.945.518.110
|% 0,86
|
|THYAO
|28,40
|2.612.390.287
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,65
|322.965.450
|% 1,67
|
|EREGL
|33,36
|2.716.323.132
|% 4,81
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8180
|14,8200
|% -0,04
|
|Euro
|16,3101
|16,3219
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,5201
|19,6180
|% 0,27
|
|Frank
|15,7952
|15,8904
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9389
|3,9587
|% -0,05
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-6,50
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|-17,00
|
|Tam
|6.069
|6.220
|-16,19
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,83
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,40
|