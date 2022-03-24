BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.03.2022 10:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Deniz Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon DVA Deniz Portföy Liya Serbest (Döviz)Özel Fon DVC Deniz Portföy G2B Serbest (Döviz)Özel FonDVN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012572
BIST
11:532.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,67
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.185
11:5314,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0114
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8558
En Düşük
14,7947
11:5316,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0272
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3955
En Düşük
16,2775
11:53926,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,78
|Açılış
|: 926,15
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ULUSE
|70,45
|13.152.686
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|59.901.447
|% 9,98
|
|GZNMI
|41,58
|44.478.217
|% 8,45
|
|NIBAS
|10,58
|28.478.170
|% 7,41
|
|FORMT
|1,22
|12.812.804
|% 7,02
|
|PKENT
|232,40
|6.707.994
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|26.454.234
|% -9,81
|
|KAPLM
|63,45
|9.453.361
|% -6,69
|
|ISYAT
|3,88
|38.688.460
|% -5,13
|
|SANFM
|30,70
|7.219.873
|% -3,64
|
|KRDMD
|15,95
|1.585.141.057
|% 4,04
|
|EREGL
|33,94
|768.411.972
|% 1,31
|
|GARAN
|12,10
|597.533.745
|% -0,58
|
|THYAO
|28,30
|532.678.195
|% 0,71
|
|SISE
|14,30
|482.348.344
|% 1,06
|
|KRDMD
|15,95
|1.585.141.057
|% 4,04
|
|DOHOL
|3,32
|276.049.391
|% 0,30
|
|GARAN
|12,10
|597.533.745
|% -0,58
|
|YKBNK
|4,04
|138.657.948
|% 0,50
|
|SISE
|14,30
|482.348.344
|% 1,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8368
|14,8464
|% 0,12
|
|Euro
|16,3359
|16,3694
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,5017
|19,5995
|% -0,20
|
|Frank
|15,8231
|15,9184
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% -0,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-2,10
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,88
|