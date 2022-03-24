BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.03.2022 10:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 25/03/2022 tarihinden itibaren "OTS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012573
BIST
11:152.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,46
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.185
11:1514,8326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0038
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8558
En Düşük
14,7947
11:1516,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3955
En Düşük
16,2775
11:15927,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 927,91
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ENSRI
|18,63
|58.620.523
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,62
|25.956.315
|% 7,82
|
|KUTPO
|49,98
|87.560.003
|% 7,35
|
|NETAS
|19,19
|69.518.013
|% 7,03
|
|ULUSE
|68,30
|11.978.627
|% 6,64
|
|PKENT
|232,40
|6.316.864
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|23.339.274
|% -9,81
|
|KAPLM
|63,70
|7.887.571
|% -6,32
|
|ISYAT
|3,89
|34.831.963
|% -4,89
|
|AYCES
|65,70
|779.793
|% -3,17
|
|KRDMD
|15,61
|839.660.643
|% 1,83
|
|GARAN
|12,11
|536.796.496
|% -0,49
|
|EREGL
|33,70
|475.339.707
|% 0,60
|
|THYAO
|28,34
|458.208.461
|% 0,85
|
|SASA
|57,70
|421.483.572
|% 3,04
|
|DOHOL
|3,32
|250.402.631
|% 0,30
|
|KRDMD
|15,61
|839.660.643
|% 1,83
|
|GARAN
|12,11
|536.796.496
|% -0,49
|
|SISE
|14,32
|405.828.403
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,05
|113.631.416
|% 0,75
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8304
|14,8326
|% 0,03
|
|Euro
|16,3213
|16,3588
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,4891
|19,5868
|% -0,27
|
|Frank
|15,8331
|15,9285
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9415
|3,9613
|% -0,08
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|0,35
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,92
|