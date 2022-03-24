BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.03.2022 12:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fonu" adına yapılacak işlemler için 25/03/2022 tarihinden itibaren "OKF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012584
BIST
13:322.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,11
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.181
13:3214,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0258
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8576
En Düşük
14,7947
13:3216,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0494
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3955
En Düşük
16,2775
13:32929,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,10
|Açılış
|: 929,01
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,70
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ULUSE
|70,45
|13.468.443
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|62.188.634
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|39.612.577
|% 9,95
|
|SEYKM
|7,01
|52.147.576
|% 9,36
|
|GZNMI
|41,90
|73.429.818
|% 9,29
|
|PKENT
|232,40
|7.475.611
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|43.519.291
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,82
|49.538.845
|% -6,60
|
|KAPLM
|63,55
|12.709.884
|% -6,54
|
|YONGA
|25,00
|70.207
|% -3,85
|
|KRDMD
|15,93
|2.146.596.390
|% 3,91
|
|THYAO
|28,18
|1.143.022.941
|% 0,28
|
|EREGL
|33,76
|1.037.763.795
|% 0,78
|
|GARAN
|12,06
|916.021.993
|% -0,90
|
|SISE
|14,24
|649.717.997
|% 0,64
|
|KRDMD
|15,93
|2.146.596.390
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,27
|347.807.655
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,97
|398.468.009
|% -1,24
|
|EKGYO
|2,31
|206.634.468
|% -1,28
|
|GARAN
|12,06
|916.021.993
|% -0,90
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8450
|14,8467
|% 0,12
|
|Euro
|16,3629
|16,3974
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,5212
|19,6191
|% -0,10
|
|Frank
|15,8702
|15,9658
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9469
|3,9667
|% 0,05
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,39
|
|Altın Gr.
|929
|929
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.147
|6.240
|25,00
|
|Tam
|6.131
|6.284
|38,31
|
|Yarım
|2.964
|3.040
|18,53
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,40
|