BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.03.2022 11:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 25/03/2022 tarihinden itibaren "OTS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012937
BIST
13:082.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,37
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
13:0814,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0167
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
13:0816,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
13:08933,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 933,00
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,17
BIST En Aktif Hisseler13:06
|PKENT
|255,60
|114.515.934
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.572.674
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|256.700.941
|% 9,93
|
|CEMTS
|20,78
|72.730.730
|% 8,06
|
|IDEAS
|21,88
|18.475.492
|% -4,95
|
|SANEL
|6,27
|1.485.336
|% -4,57
|
|ANHYT
|14,05
|15.596.818
|% -3,88
|
|ETILR
|8,00
|678.368
|% -3,61
|
|ALKA
|28,18
|18.286.378
|% -2,83
|
|KRDMD
|15,29
|740.576.618
|% -0,52
|
|THYAO
|28,26
|677.538.651
|% 0,50
|
|SASA
|59,30
|606.503.397
|% 1,28
|
|SMRTG
|16,39
|588.126.286
|% 6,43
|
|EREGL
|33,24
|474.274.627
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,25
|279.260.891
|% 0,62
|
|KARSN
|4,55
|355.895.028
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,95
|300.042.615
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,27
|127.249.368
|% 0,44
|
|ODAS
|1,61
|77.241.412
|% 0,00
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8279
|14,8378
|% 0,09
|
|Euro
|16,3267
|16,3400
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,4659
|19,5635
|% -0,07
|
|Frank
|15,9359
|16,0319
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9416
|3,9614
|% 0,11
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-0,97
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.184
|6.278
|3,00
|
|Tam
|6.152
|6.306
|-1,79
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-0,87
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-0,43
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,56
|