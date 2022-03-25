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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.03.2022 11:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 25/03/2022 tarihinden itibaren "OTS" kodu kullanılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012937


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 255,60 114.515.934 % 9,98  
SERVE 16,57 306.081 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.572.674 % 9,94  
ENSRI 20,48 256.700.941 % 9,93  
CEMTS 20,78 72.730.730 % 8,06  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 14,8279 14,8378 % 0,09  
Euro 16,3267 16,3400 % 0,07  
Sterlin 19,4659 19,5635 % -0,07  
Frank 15,9359 16,0319 % 0,45  
Riyal 3,9416 3,9614 % 0,11  
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13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 -0,97  
Altın Gr. 933 933 0,30  
Cumhuriyet 6.184 6.278 3,00  
Tam 6.152 6.306 -1,79  
Yarım 2.974 3.050 -0,87  
Çeyrek 1.492 1.525 -0,43  
Gümüş.Ons 25,62 25,65 0,10  
Gümüş Gr. 12,22 12,24 0,07  
B. Petrol 117 117 -1,56  
Seans Raporu 13:06
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