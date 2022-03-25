BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.03.2022 15:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon" adına yapılacak işlemler için 28/03/2022 tarihinden itibaren "MTV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013003
BIST
15:062.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,28
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:0614,8417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0175
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:0616,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0308
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:06932,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,25
|Açılış
|: 932,43
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:04
|PKENT
|255,60
|116.127.492
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.635.408
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.836.411
|% 9,93
|
|CEMTS
|20,94
|81.642.557
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|14,00
|18.709.352
|% -4,22
|
|SELGD
|4,11
|2.072.612
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KARTN
|55,45
|40.352.709
|% -3,14
|
|KRDMD
|15,41
|1.260.036.217
|% 0,26
|
|THYAO
|28,32
|975.252.206
|% 0,71
|
|SMRTG
|16,26
|738.582.847
|% 5,58
|
|SASA
|59,35
|722.618.845
|% 1,37
|
|GARAN
|12,12
|674.360.546
|% 0,58
|
|KARSN
|4,75
|663.466.330
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,27
|307.420.355
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|345.600.145
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,41
|1.260.036.217
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,30
|173.890.766
|% 1,77
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8361
|14,8501
|% 0,17
|
|Euro
|16,3362
|16,3500
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5213
|19,6192
|% 0,21
|
|Frank
|15,9492
|16,0452
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9437
|3,9635
|% 0,16
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,20
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|-18,00
|
|Tam
|6.137
|6.290
|-17,78
|
|Yarım
|2.966
|3.043
|-8,60
|
|Çeyrek
|1.488
|1.521
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,93
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19IDEAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 647 adet işlem
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15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 38 artarak (% 0.72 ) 2, 437
-
15:18XU100
Endeks 2, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 13, 877.00 milyon TL de
-
15:17CEMTS
Yüzde 8.79 oranında artışla 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 157 adet işlem
-
15:16HUBVC
Yüzde 7.33 oranında artışla 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 745 adet işlem