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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

30.03.2022 12:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 31/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                   Fon Kodu Azimut Portföy BKS Serbest Özel FonFDV Azimut Portföy 16.0 Serbest Fon                FDZ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013939


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Tam 5.970 6.118 44,50  
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Çeyrek 1.447 1.480 10,77  
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