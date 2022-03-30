BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.03.2022 12:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 31/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Azimut Portföy BKS Serbest Özel FonFDV Azimut Portföy 16.0 Serbest Fon FDZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013939
BIST
12:402.232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 25,10
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:4014,6710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0983
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6710
En Düşük
14,5332
12:4016,3618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1765
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:40905,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,65
|Açılış
|: 904,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ULUSE
|103,00
|10.725.850
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|266.303.616
|% 9,29
|
|PRZMA
|3,93
|3.016.502
|% 8,86
|
|ADESE
|0,78
|58.960.392
|% 8,33
|
|DESA
|14,39
|19.432.759
|% 7,87
|
|CEOEM
|14,34
|94.377.233
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|218,00
|19.910.398
|% -7,19
|
|KAREL
|12,97
|72.903.873
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,72
|24.690.580
|% -6,21
|
|THYAO
|31,52
|2.049.334.159
|% -0,38
|
|GARAN
|12,18
|1.255.503.121
|% 0,58
|
|ASELS
|24,60
|1.197.157.339
|% 2,84
|
|SISE
|15,31
|872.801.007
|% 1,39
|
|PETKM
|9,12
|667.304.284
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,08
|614.172.368
|% 2,00
|
|CEMAS
|1,16
|161.139.191
|% 2,65
|
|ODAS
|1,66
|212.819.358
|% 1,22
|
|TSKB
|1,47
|164.789.921
|% 2,80
|
|GARAN
|12,18
|1.255.503.121
|% 0,58
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6631
|14,6674
|% 0,65
|
|Euro
|16,3479
|16,3591
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,2252
|19,3216
|% 1,07
|
|Frank
|15,7790
|15,8740
|% 1,21
|
|Riyal
|3,8966
|3,9161
|% 0,64
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,24
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.970
|6.118
|44,50
|
|Yarım
|2.885
|2.960
|21,53
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,07
|