BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.03.2022 16:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy GED Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 31/03/2022 tarihinden itibaren "IBP" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014029
BIST
17:382.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 21,30
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
17:3814,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0775
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
17:3816,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1850
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
17:38910,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,56
|Açılış
|: 911,33
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ULUSE
|103,00
|11.217.263
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|315.990.343
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|157.431.129
|% 9,78
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|GZNMI
|44,38
|142.114.402
|% 8,93
|
|DZGYO
|2,61
|84.923.600
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.292.620
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|116.546.173
|% -9,97
|
|THYAO
|31,96
|4.775.288.429
|% 1,01
|
|GARAN
|12,19
|1.966.416.815
|% 0,66
|
|ASELS
|24,40
|1.765.073.084
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,12
|1.440.607.691
|% 3,00
|
|KRDMD
|15,03
|1.250.468.469
|% -0,53
|
|YKBNK
|4,12
|1.440.607.691
|% 3,00
|
|ODAS
|1,69
|509.247.782
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,36
|422.843.105
|% -0,42
|
|CEMAS
|1,16
|205.202.868
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|131.171.461
|% 6,94
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6428
|14,6502
|% 0,53
|
|Euro
|16,3580
|16,3696
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,2328
|19,3293
|% 1,11
|
|Frank
|15,8117
|15,9069
|% 1,42
|
|Riyal
|3,8913
|3,9108
|% 0,51
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|16,11
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,27
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,97
|
Seans Raporu
17:36
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 83 artarak (% 1.06 ) 2, 472
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17:51XU100
Endeks 2, 228 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 30, 702.00 milyon TL de
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17:51ALKIM
Yüzde 5.52 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 590, 580 adet işlem
-
17:50ALKIM
Yüzde 5.79 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 582, 496 adet işlem
-
17:49GZNMI
Yüzde 8.93 oranında artışla 44.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 008 adet işlem