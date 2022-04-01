BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.04.2022 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy ERG Serbest (Döviz) Özel Fon GVC Garanti Portföy Karabağlı Serbest (Döviz) Özel Fon GVD Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu GVI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015085
BIST
17:452.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4514,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4516,2212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0288
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:45908,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,75
|Açılış
|: 908,99
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,78
|551.181.021
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,70
|230.460.923
|% 7,89
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|86.849.261
|% -8,22
|
|ITTFH
|1,35
|57.455.302
|% -6,90
|
|AKFGY
|3,12
|28.346.747
|% -6,02
|
|AYCES
|68,45
|3.313.300
|% -5,00
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.930.454.602
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,50
|2.283.926.009
|% 1,31
|
|TUPRS
|226,30
|2.083.447.813
|% 5,55
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,32
|2.031.914.256
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.005.213
|% 0,74
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6811
|14,6877
|% 0,11
|
|Euro
|16,2070
|16,2186
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1690
|19,2651
|% -0,27
|
|Frank
|15,7675
|15,8625
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% 0,15
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,05
|