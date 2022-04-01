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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

01.04.2022 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 04/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                      Fon Kodu Garanti Portföy ERG Serbest (Döviz) Özel Fon       GVC Garanti Portföy Karabağlı Serbest (Döviz) Özel Fon GVD Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu                GVI                                   



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015085


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Tam 6.008 6.157 -29,06  
Yarım 2.904 2.979 -14,05  
Çeyrek 1.456 1.489 -7,02  
Gümüş.Ons 24,65 24,67 -0,14  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 -0,04  
B. Petrol 105 105 0,05  
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