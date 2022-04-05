BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.04.2022 11:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 07/04/2022 tarihinden itibaren "OUB" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015770
BIST
11:382.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 16,55
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:3814,7181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0395
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:3816,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0316
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:38912,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 912,07
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ULUSE
|150,70
|14.564.134
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.311.225
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,80
|25.200.270
|% 8,37
|
|OSMEN
|26,36
|9.875.071
|% 8,03
|
|EDIP
|3,35
|4.350.961
|% -3,46
|
|ERSU
|5,41
|9.187.207
|% -3,22
|
|GARFA
|12,85
|943.155
|% -3,02
|
|ENSRI
|16,28
|24.154.393
|% -2,92
|
|CEOEM
|12,81
|15.952.256
|% -2,88
|
|THYAO
|34,36
|1.510.742.929
|% 2,69
|
|GARAN
|12,55
|1.405.905.777
|% -0,63
|
|ASELS
|25,68
|980.506.879
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,77
|922.110.278
|% 0,65
|
|SISE
|16,42
|826.674.762
|% 0,92
|
|ODAS
|1,89
|492.711.018
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,57
|411.473.719
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|631.558.676
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|922.110.278
|% 0,65
|
|GARAN
|12,55
|1.405.905.777
|% -0,63
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7141
|14,7181
|% 0,27
|
|Euro
|16,1347
|16,1467
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,2524
|19,3490
|% 0,26
|
|Frank
|15,8348
|15,9302
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9112
|3,9308
|% 0,22
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-4,19
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,03
|