BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Aura Portföy Bodrum Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 12/04/2022 tarihinden itibaren "BDC" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019218BIST