BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.04.2022 17:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Aura Portföy Bodrum Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 12/04/2022 tarihinden itibaren "BDC" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019218
BIST
17:272.442
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 48,81
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:2714,6950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0484
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:2715,9750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0650
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1000
En Düşük
15,9550
17:27921,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,36
|Açılış
|: 921,08
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KONKA
|18,07
|218.137.337
|% 9,98
|
|IHAAS
|15,16
|17.391.713
|% 9,93
|
|DAPGM
|24,52
|101.917.827
|% 8,02
|
|ULUFA
|2,80
|22.582.564
|% 4,48
|
|OYYAT
|47,68
|11.402.237
|% 4,20
|
|MARTI
|1,87
|100.159.549
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,32
|27.796.447
|% -4,87
|
|DERIM
|4,50
|14.639.696
|% -4,26
|
|KLKIM
|20,80
|235.156.760
|% -4,15
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,34
|5.574.537.343
|% 2,89
|
|GARAN
|13,69
|5.534.824.529
|% 2,93
|
|KRDMD
|16,21
|3.547.186.556
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,94
|2.758.009.821
|% 5,78
|
|ASELS
|27,96
|2.715.104.405
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,74
|1.600.702.240
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,94
|2.758.009.821
|% 5,78
|
|TSKB
|1,74
|853.781.922
|% 9,43
|
|GARAN
|13,69
|5.534.824.529
|% 2,93
|
|SKBNK
|1,16
|386.582.162
|% 5,45
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6841
|14,6950
|% -0,33
|
|Euro
|15,9650
|15,9750
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,0898
|19,1855
|% -0,37
|
|Frank
|15,6869
|15,7814
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9067
|3,9263
|% -0,32
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|0,78
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,02
|
|B. Petrol
|98,94
|98,94
|-3,84
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 772, 992 adet işlem
-
17:40ISGSY
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 093, 623 adet işlem
-
17:39XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 56, 617.00 milyon TL de
-
17:39MIPAZ
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 615, 788 adet işlem
-
17:38AKBNK
Yüzde 6.12 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 809, 966 adet işlem