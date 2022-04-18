BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAxa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 19/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım FonuRZN Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuRZMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021517BIST