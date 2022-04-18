BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.04.2022 17:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 19/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım FonuRZN Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuRZM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021517
BIST
17:382.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,88
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
17:3814,6535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
17:3815,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
17:38935,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,95
|Açılış
|: 935,13
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PKENT
|229,90
|36.514.300
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|49.642.726
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.066.706
|% 9,98
|
|DOAS
|71,95
|144.977.134
|% 9,93
|
|DAGHL
|17,53
|6.637.054
|% 9,91
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|290.744.986
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,11
|74.896.753
|% -8,26
|
|ITTFH
|1,48
|40.043.881
|% -6,33
|
|PAGYO
|12,90
|2.128.382
|% -5,56
|
|GARAN
|14,41
|3.636.790.697
|% 3,67
|
|YKBNK
|5,28
|2.154.970.098
|% 1,73
|
|ASELS
|28,08
|2.109.605.413
|% 1,96
|
|THYAO
|37,82
|2.089.599.461
|% 0,21
|
|SISE
|18,05
|2.019.552.198
|% 3,62
|
|TSKB
|2,01
|868.380.374
|% 6,91
|
|YKBNK
|5,28
|2.154.970.098
|% 1,73
|
|VAKBN
|4,32
|1.589.894.200
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,21
|442.892.711
|% 2,54
|
|GARAN
|14,41
|3.636.790.697
|% 3,67
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6411
|14,6527
|% 0,14
|
|Euro
|15,8087
|15,8254
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,0246
|19,1200
|% -0,17
|
|Frank
|15,4638
|15,5569
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8918
|3,9114
|% 0,04
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,05
|
|Altın Gr.
|938
|939
|9,41
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,16
|