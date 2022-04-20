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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

20.04.2022 14:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı Fon Kodu
TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon TIT
TEB Portföy Yahşi Serbest (Döviz) Özel Fon TLT




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022295


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NATEN 68,40 159.402.867 % 8,49  
AYEN 17,09 21.147.915 % 7,69  
NTHOL 11,89 96.848.954 % 7,41  
OYYAT 64,90 49.567.274 % 6,74  
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Gümüş Gr. 11,92 11,93 0,06  
B. Petrol 109 109 1,40  
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