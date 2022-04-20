BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.04.2022 14:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı Fon Kodu
TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon TIT
TEB Portföy Yahşi Serbest (Döviz) Özel Fon TLT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022295
BIST
14:572.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,28
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
14:5714,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0215
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6745
En Düşük
14,6396
14:5715,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0849
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
14:57921,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,63
|Açılış
|: 921,14
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:55
|DAGHL
|21,20
|10.404.766
|% 9,90
|
|NATEN
|68,40
|159.402.867
|% 8,49
|
|AYEN
|17,09
|21.147.915
|% 7,69
|
|NTHOL
|11,89
|96.848.954
|% 7,41
|
|OYYAT
|64,90
|49.567.274
|% 6,74
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,36
|27.377.221
|% -4,70
|
|ASUZU
|89,20
|34.217.627
|% -4,29
|
|THYAO
|38,84
|3.051.035.383
|% 0,21
|
|GARAN
|14,20
|1.335.983.853
|% 0,14
|
|SISE
|18,18
|1.332.410.083
|% 1,17
|
|TUPRS
|255,90
|1.178.718.405
|% 0,04
|
|PETKM
|10,49
|1.101.921.041
|% 2,04
|
|ODAS
|2,55
|822.334.898
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,25
|973.986.480
|% 0,57
|
|TSKB
|2,03
|355.727.156
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,92
|492.614.633
|% 0,69
|
|ZOREN
|2,25
|326.258.328
|% 3,21
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6707
|14,6743
|% 0,17
|
|Euro
|15,8941
|15,9003
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,0985
|19,1943
|% 0,60
|
|Frank
|15,4427
|15,5357
|% 0,79
|
|Riyal
|3,8995
|3,9190
|% 0,12
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|1,33
|
|Altın Gr.
|922
|922
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.203
|-39,00
|
|Tam
|6.085
|6.236
|-31,90
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|-15,43
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|-7,71
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,40
|