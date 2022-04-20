BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.04.2022 17:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
18:0515,9279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0040
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9544
En Düşük
15,8826
18:05920,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,11
|Açılış
|: 920,27
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6700
|14,6753
|% 0,03
|
|Euro
|15,9105
|15,9279
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0817
|19,1774
|% -0,17
|
|Frank
|15,3628
|15,4553
|% -0,28
|
|Riyal
|3,8994
|3,9190
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,17
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,00
|