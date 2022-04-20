BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.04.2022 10:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı Fon Kodu
Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ZSA
Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ZSB
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022239
BIST
15:062.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,23
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.559
En Düşük
2.531
15:0614,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
15:0616,0162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0843
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:06916,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,32
|Açılış
|: 915,81
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:04
|IHAAS
|19,25
|12.285.807
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|22.962.942
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.705.128
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.857.136
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.641.533.866
|% 8,25
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MANAS
|26,32
|57.891.980
|% -3,87
|
|HUNER
|3,24
|144.690.463
|% -3,86
|
|YKSLN
|8,98
|49.742.362
|% -3,44
|
|KAPLM
|50,50
|6.762.098
|% -3,16
|
|THYAO
|39,84
|3.299.758.939
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,15
|2.641.533.866
|% 8,25
|
|GARAN
|14,48
|2.181.319.508
|% 2,04
|
|ASELS
|28,20
|1.460.575.476
|% 1,22
|
|KRDMD
|16,33
|1.380.517.230
|% 0,80
|
|EKGYO
|3,15
|2.641.533.866
|% 8,25
|
|VAKBN
|4,66
|988.017.433
|% 5,91
|
|ODAS
|2,58
|556.050.435
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,36
|1.076.356.030
|% 0,94
|
|HALKB
|6,24
|1.036.553.409
|% 4,70
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6953
|14,6983
|% 0,18
|
|Euro
|16,0160
|16,0240
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,0942
|19,1899
|% -0,11
|
|Frank
|15,4164
|15,5092
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9068
|3,9264
|% 0,18
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-18,16
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.063
|6.214
|-15,06
|
|Yarım
|2.931
|3.006
|-7,29
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,16
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19NETAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 049, 382 adet işlem
-
15:18TTKOM
Yüzde 4.50 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 318, 941 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 2, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 30, 867.00 milyon TL de
-
15:16EKGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 862, 090, 897 adet işlem
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15:15KAREL
Yüzde 5.72 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 311, 072 adet işlem