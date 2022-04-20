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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

20.04.2022 10:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı                                                     Fon Kodu
Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ZSA
Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ZSB




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022239


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IHAAS 19,25 12.285.807 % 10,00  
SMART 6,27 22.962.942 % 10,00  
DAGHL 23,32 8.705.128 % 10,00  
TRCAS 5,79 52.857.136 % 9,87  
EKGYO 3,15 2.641.533.866 % 8,25  
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Altın Gr. 916 916 -7,55  
Cumhuriyet 6.098 6.191 -8,00  
Tam 6.063 6.214 -15,06  
Yarım 2.931 3.006 -7,29  
Çeyrek 1.470 1.503 -3,64  
Gümüş.Ons 24,63 24,66 -0,56  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 -0,24  
B. Petrol 108 108 1,16  
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