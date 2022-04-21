BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Unvanı Fon Kodu Rota Portföy Altın FonuRPG Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu RPP Rota Portföy Ege Serbest Özel FonRPE Rota Portföy Fortis Serbest (TL) Özel Fon RPO Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) FonRPShttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022720BIST