BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.04.2022 16:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 12/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI FRGFiba Portföy Yönetimi A.Ş. RE-PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Fırsat Gayrimenkul Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023502
BIST
17:482.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,59
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
17:4814,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
17:4815,8332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0884
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
17:48900,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -14,81
|Açılış
|: 900,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DAGI
|3,96
|121.446.746
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.609.557
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|28.392.478
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.095.678
|% -10,00
|
|SANEL
|5,23
|2.692.302
|% -7,43
|
|DESA
|11,09
|8.042.236
|% -5,70
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MEPET
|3,19
|3.655.232
|% -5,62
|
|THYAO
|39,66
|4.748.732.624
|% -0,20
|
|GARAN
|14,98
|3.499.272.309
|% 5,57
|
|SISE
|17,88
|2.197.905.181
|% 0,28
|
|AKBNK
|9,41
|1.967.286.813
|% 2,95
|
|YKBNK
|5,18
|1.778.782.570
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,76
|1.292.061.846
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|875.192.500
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,18
|1.778.782.570
|% 1,57
|
|TSKB
|2,00
|634.458.351
|% 2,04
|
|GARAN
|14,98
|3.499.272.309
|% 5,57
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7720
|14,7773
|% 0,23
|
|Euro
|15,8201
|15,8332
|% -0,56
|
|Sterlin
|18,7454
|18,8394
|% -0,66
|
|Frank
|15,3654
|15,4579
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9269
|3,9466
|% 0,19
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-37,85
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,84
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,27
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,59
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem