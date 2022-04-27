BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.04.2022 15:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Ak Portföy ÖPY Yedinci Serbest (TL) Özel FonBVB Ak Portföy Birinci Serbest (TL) Fon BVC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024232
BIST
15:112.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,37
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:1114,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0303
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8289
En Düşük
14,7775
15:1115,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0562
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6766
15:11906,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 906,07
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:09
|UFUK
|25,96
|1.449.632
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.726.970
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.890.774
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|BAKAB
|23,18
|25.188.869
|% 9,65
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.071.684
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|74.274.053
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,27
|59.537.793
|% -7,15
|
|KLSYN
|2,11
|65.557.012
|% -5,80
|
|THYAO
|39,30
|2.919.339.781
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,06
|1.863.877.461
|% 2,80
|
|EREGL
|33,68
|1.440.033.023
|% 1,81
|
|SISE
|17,54
|1.307.721.808
|% -0,40
|
|YKBNK
|4,93
|1.179.121.786
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,61
|741.398.185
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,93
|1.179.121.786
|% -0,20
|
|ODAS
|2,38
|394.397.560
|% 0,42
|
|KRDMD
|15,06
|1.863.877.461
|% 2,80
|
|TSKB
|1,82
|195.581.270
|% -4,71
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8234
|14,8287
|% 0,20
|
|Euro
|15,6855
|15,6920
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,5686
|18,6617
|% 0,11
|
|Frank
|15,2731
|15,3651
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 0,18
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-1,19
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.035
|6.126
|-10,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|-11,01
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-5,33
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,07
|