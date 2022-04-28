BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.04.2022 14:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel FonINV Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon INZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024744
BIST
15:102.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,32
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:1014,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0150
|Açılış
|: 14,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:1015,5912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0353
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:10898,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,07
|Açılış
|: 898,98
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BOSSA
|44,00
|23.443.897
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.257.411
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.606.760
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|114.721.032
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.098.542
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,89
|41.156.329
|% -7,93
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|45,02
|19.157.434
|% -5,06
|
|THYAO
|41,30
|4.160.763.374
|% 1,98
|
|GARAN
|15,02
|1.759.582.435
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,05
|1.161.326.193
|% -1,09
|
|SISE
|17,93
|1.068.315.155
|% 0,62
|
|EREGL
|33,74
|1.000.196.154
|% -1,75
|
|ALBRK
|1,24
|409.063.927
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,71
|701.332.884
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,98
|983.378.339
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,20
|223.784.353
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,05
|1.161.326.193
|% -1,09
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8150
|14,8247
|% 0,11
|
|Euro
|15,5710
|15,5851
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,3754
|18,4676
|% -0,78
|
|Frank
|15,1585
|15,2498
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9391
|3,9589
|% 0,09
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-0,84
|
|Altın Gr.
|899
|899
|1,09
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.065
|-29,00
|
|Tam
|5.947
|6.096
|-31,51
|
|Yarım
|2.875
|2.949
|-15,25
|
|Çeyrek
|1.442
|1.474
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,95
|
Seans Raporu
15:08
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15:23BMSCH
Yüzde -7.93 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 130, 529 adet işlem
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15:22XU100
Endeks 2, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 24, 333.00 milyon TL de
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15:20TTKOM
Yüzde -15.18 oranında düşüşle 10.56 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 473, 377 adet işlem
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15:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PGSUS, THYAO
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15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 54 kaybederek (% -0.34 ) 2, 202