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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

28.04.2022 14:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                    Fon Kodu Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel FonINV Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon        INZ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024744


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BOSSA 44,00 23.443.897 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.257.411 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
INVEO 32,88 12.606.760 % 9,97  
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Altın Gr. 899 899 1,09  
Cumhuriyet 5.975 6.065 -29,00  
Tam 5.947 6.096 -31,51  
Yarım 2.875 2.949 -15,25  
Çeyrek 1.442 1.474 -7,62  
Gümüş.Ons 23,01 23,04 -0,28  
Gümüş Gr. 10,99 11,00 -0,11  
B. Petrol 104 104 -0,95  
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