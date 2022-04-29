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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

29.04.2022 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 05/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                             Fon Kodu İş Portföy MZS Serbest Özel FonIAC İş Portföy Toros Serbest Özel FonIAI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025513


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Tam 6.054 6.204 102,23  
Yarım 2.926 3.001 49,46  
Çeyrek 1.468 1.501 24,73  
Gümüş.Ons 23,25 23,28 0,11  
Gümüş Gr. 11,16 11,18 0,16  
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