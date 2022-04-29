BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.04.2022 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 05/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu İş Portföy MZS Serbest Özel FonIAC İş Portföy Toros Serbest Özel FonIAI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025513
BIST
15:062.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,44
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:0614,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0508
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
15:0615,6336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0754
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:06914,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 13,70
|Açılış
|: 914,19
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:04
|EGSER
|23,76
|51.873.724
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.041.400
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.181.172
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.398.703
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.378.876
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.494.531
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.071.195
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,90
|27.708.622
|% -8,63
|
|FORMT
|1,41
|14.801.475
|% -7,24
|
|THYAO
|40,56
|2.632.938.561
|% 0,15
|
|AKBNK
|8,86
|787.790.150
|% -1,23
|
|SISE
|17,80
|764.227.416
|% 0,51
|
|TUPRS
|233,50
|751.836.156
|% -1,89
|
|EREGL
|33,36
|751.034.396
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,62
|657.811.586
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|406.875.775
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|167.983.148
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,85
|524.802.195
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|787.790.150
|% -1,23
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8382
|14,8426
|% 0,36
|
|Euro
|15,6276
|15,6343
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,5747
|18,6678
|% 1,15
|
|Frank
|15,2184
|15,3100
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9434
|3,9632
|% 0,36
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|20,89
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,70
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.054
|6.204
|102,23
|
|Yarım
|2.926
|3.001
|49,46
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|24,73
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,16
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19ISGYO
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 12.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 117, 368 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 14 kaybederek (% -0.79 ) 2, 164
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGSER, YUNSA, CEMTS, KNFRT, UFUK, CRDFA, MERKO
-
15:18
MERKO, OTTO, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:18
FORMT, TURSG, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında