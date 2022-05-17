BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.05.2022 15:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 18/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
FFC
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
FFZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030863
BIST
15:442.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 22,27
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.414
En Düşük
2.380
15:4415,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2324
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:4416,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,4323
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:44927,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,41
|Açılış
|: 928,05
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:44
|EGEPO
|8,03
|45.023.230
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.818.746
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.291.808
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.660.413
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.782.230
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.012.883
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|60,75
|19.629.374
|% -6,54
|
|THYAO
|42,94
|2.658.679.260
|% 0,51
|
|SISE
|20,02
|1.995.298.898
|% 3,73
|
|AKBNK
|7,88
|1.116.145.323
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,95
|1.069.231.524
|% 0,27
|
|EREGL
|32,04
|1.035.203.285
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,67
|695.502.442
|% 1,91
|
|YKBNK
|4,33
|942.164.279
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,88
|1.116.145.323
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,15
|147.718.856
|% 1,77
|
|DOHOL
|3,75
|393.286.968
|% 1,08
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7571
|15,7735
|% 1,50
|
|Euro
|16,6410
|16,6725
|% 2,66
|
|Sterlin
|19,6236
|19,7220
|% 2,83
|
|Frank
|15,8139
|15,9092
|% 2,41
|
|Riyal
|4,1894
|4,2104
|% 1,47
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,44
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,96
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,18
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,18
|