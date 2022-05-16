BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 17/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduGaranti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken FonGVAGaranti Portföy ACE Serbest (Döviz-ABD Doları) Özel FonGVBGaranti Portföy ACE Serbest (Döviz-Avro) Özel FonGVZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030530BIST