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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

16.05.2022 14:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

       Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 17/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Ünvanı
    Fon  Kodu

    Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar  Değişken Fon
    GVA

    Garanti Portföy ACE Serbest (Döviz-ABD Doları)  Özel Fon
    GVB

    Garanti Portföy ACE Serbest (Döviz-Avro) Özel Fon
    GVZ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030530


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IMASM 38,78 67.557.567 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.831.133 % 9,96  
MANAS 23,70 27.460.354 % 9,93  
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Riyal 4,1864 4,2074 % 1,40  
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Altın Ons 1.825 1.825 0,94  
Altın Gr. 926 926 14,78  
Cumhuriyet 6.177 6.271 99,00  
Tam 6.146 6.305 93,72  
Yarım 2.971 3.050 45,33  
Çeyrek 1.490 1.525 22,67  
Gümüş.Ons 21,68 21,71 0,07  
Gümüş Gr. 11,01 11,02 0,22  
B. Petrol 115 115 0,56  
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