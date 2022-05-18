BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.05.2022 13:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 20/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Global MD Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
GLC
Global MD Portföy Nehir Serbest Fon
GLV
Global MD Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)
GLG
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031110
BIST
15:122.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,89
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.385
15:1215,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0404
|Açılış
|: 15,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9687
En Düşük
15,7603
15:1216,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0287
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
15:12927,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,18
|Açılış
|: 927,22
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler15:10
|ORCAY
|21,90
|131.330.204
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.947.491
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.861.722
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|136.036.827
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.159.247
|% 9,93
|
|LKMNH
|17,06
|11.613.646
|% -7,68
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|EPLAS
|15,97
|22.013.938
|% -6,28
|
|OZRDN
|10,49
|3.427.213
|% -5,41
|
|OYAYO
|8,39
|4.386.312
|% -4,77
|
|THYAO
|42,04
|2.887.154.644
|% -0,10
|
|GARAN
|15,03
|1.301.054.440
|% 0,40
|
|SISE
|20,04
|1.198.036.585
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,36
|1.036.271.833
|% 2,35
|
|AKBNK
|8,09
|923.037.975
|% 3,06
|
|YKBNK
|4,36
|1.036.271.833
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,65
|478.069.117
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,18
|147.479.377
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,09
|923.037.975
|% 3,06
|
|GARAN
|15,03
|1.301.054.440
|% 0,40
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9221
|15,9431
|% 0,26
|
|Euro
|16,7683
|16,7814
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,7464
|19,8454
|% -0,35
|
|Frank
|15,9306
|16,0265
|% -0,09
|
|Riyal
|4,2369
|4,2582
|% 0,21
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-4,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|6.214
|6.308
|50,00
|
|Tam
|6.165
|6.321
|29,03
|
|Yarım
|2.980
|3.058
|14,04
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,00
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,12
|