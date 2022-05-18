BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 20/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduGlobal MD Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGLCGlobal MD Portföy Nehir Serbest FonGLVGlobal MD Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)GLGhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031110BIST