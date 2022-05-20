BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.05.2022 14:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Etiler Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 23/05/2022 tarihinden itibaren "YVF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031441
BIST
14:162.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,21
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
14:1615,9084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0665
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
14:1616,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7772
14:16944,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,48
|Açılış
|: 944,99
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler14:14
|IMASM
|46,90
|19.700.038
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|7.302.724
|% 9,85
|
|VERUS
|58,40
|21.455.238
|% 9,06
|
|GRNYO
|2,46
|4.390.724
|% 8,85
|
|ULUSE
|178,10
|44.173.507
|% -7,24
|
|PAMEL
|98,65
|5.522.000
|% -6,76
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|OZRDN
|9,95
|2.875.560
|% -6,48
|
|MNDRS
|3,10
|22.176.761
|% -6,06
|
|GARAN
|16,10
|2.145.385.361
|% 2,88
|
|THYAO
|42,52
|1.249.956.735
|% 0,28
|
|AKBNK
|8,12
|1.095.473.661
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,40
|1.023.891.018
|% 0,23
|
|SISE
|19,63
|949.488.128
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,40
|1.023.891.018
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,65
|452.007.000
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,19
|197.719.161
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,12
|1.095.473.661
|% 0,12
|
|GARAN
|16,10
|2.145.385.361
|% 2,88
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9071
|15,9155
|% 0,46
|
|Euro
|16,8309
|16,8514
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,7454
|19,8445
|% 0,01
|
|Frank
|16,2858
|16,3839
|% 0,19
|
|Riyal
|4,2211
|4,2423
|% 0,02
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|3,38
|
|Altın Gr.
|942
|943
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.238
|6.395
|-6,58
|
|Yarım
|3.015
|3.093
|-3,18
|
|Çeyrek
|1.512
|1.547
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,48
|