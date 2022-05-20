BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.05.2022 18:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu"adına yapılacak işlemler için 23/05/2022 tarihinden itibaren "OFI" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031528
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,9281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0862
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0184
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05942,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 942,55
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAPLM
|66,00
|17.231.759
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.053.852
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.143.236
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.933.634
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.113.809
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|248.865.923
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.067.894
|% -10,00
|
|SERVE
|22,94
|320.763
|% -9,97
|
|ULUSE
|175,10
|77.388.029
|% -8,80
|
|SMRTG
|21,30
|160.205.477
|% -7,87
|
|GARAN
|16,49
|3.906.639.771
|% 5,37
|
|ASELS
|22,78
|3.510.022.635
|% 2,43
|
|THYAO
|42,76
|2.682.119.896
|% 0,85
|
|SISE
|19,45
|1.811.937.284
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,05
|1.654.618.462
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,35
|1.527.153.931
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,62
|645.083.394
|% 0,00
|
|GARAN
|16,49
|3.906.639.771
|% 5,37
|
|AKBNK
|8,05
|1.654.618.462
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,20
|232.867.660
|% 2,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9107
|15,9315
|% 0,57
|
|Euro
|16,7986
|16,8239
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,7789
|19,8781
|% 0,18
|
|Frank
|16,2495
|16,3474
|% -0,03
|
|Riyal
|4,2297
|4,2509
|% 0,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|3,53
|
|Altın Gr.
|942
|942
|1,57
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,17
|