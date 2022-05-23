BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.05.2022 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest Özel Fon
IUC
Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu
IUH
Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
IUT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031803
BIST
17:362.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,95
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:3615,7239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1489
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:3616,7819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0192
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:36939,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,48
|Açılış
|: 939,08
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
938,53
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KAPLM
|72,60
|19.258.073
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.798.001
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.390.380
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.502.273
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.243
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.219.933
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,10
|26.612.877
|% -9,42
|
|OZRDN
|9,26
|2.316.381
|% -7,40
|
|POLTK
|653,00
|34.253.114
|% -7,11
|
|THYAO
|43,10
|3.170.520.722
|% 0,56
|
|GARAN
|15,34
|2.873.680.361
|% -5,60
|
|ASELS
|23,50
|2.131.002.541
|% 3,16
|
|SISE
|19,39
|1.924.708.916
|% -0,15
|
|SAHOL
|19,68
|1.525.484.662
|% -0,30
|
|SKBNK
|1,29
|533.644.122
|% 7,50
|
|YKBNK
|4,40
|1.223.693.408
|% 1,62
|
|KARSN
|5,87
|1.259.156.672
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,58
|518.764.754
|% -1,90
|
|GARAN
|15,34
|2.873.680.361
|% -5,60
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7084
|15,7293
|% -0,90
|
|Euro
|16,7602
|16,7845
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,7550
|19,8540
|% -0,06
|
|Frank
|16,2583
|16,3562
|% 0,24
|
|Riyal
|4,1894
|4,2104
|% -0,70
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|8,15
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,33
|
Seans Raporu
17:34
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17:49
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17:49XU050
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17:49
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17:49
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