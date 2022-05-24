BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.05.2022 11:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 25/05/2022 tarihinden itibaren "HMV" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031976
BIST
14:462.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,00
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:4616,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1851
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:4617,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2588
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:46963,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,00
|Açılış
|: 963,79
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KGYO
|4,76
|1.734.377
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.715.721
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,74
|96.216.974
|% 8,40
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,55
|90.819.757
|% 7,71
|
|SELVA
|9,25
|20.834.341
|% -9,31
|
|NUGYO
|6,31
|149.253.244
|% -5,54
|
|MNDRS
|3,13
|13.570.572
|% -4,57
|
|ARMDA
|125,00
|2.309.914
|% -4,21
|
|SEYKM
|7,77
|54.036.898
|% -4,07
|
|GARAN
|15,30
|1.774.006.119
|% 0,86
|
|THYAO
|42,94
|1.649.678.499
|% -0,05
|
|KARSN
|5,99
|1.058.581.455
|% 4,17
|
|SISE
|19,72
|1.036.575.293
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,33
|901.870.111
|% 0,77
|
|KARSN
|5,99
|1.058.581.455
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,56
|418.998.443
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|177.729.780
|% 0,00
|
|GARAN
|15,30
|1.774.006.119
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,38
|464.144.762
|% -0,45
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1078
|16,1107
|% 1,16
|
|Euro
|17,2744
|17,2948
|% 1,52
|
|Sterlin
|20,1032
|20,2040
|% 0,62
|
|Frank
|16,6461
|16,7464
|% 1,36
|
|Riyal
|4,2862
|4,3077
|% 1,31
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,63
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,00
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.373
|6.533
|127,35
|
|Yarım
|3.080
|3.160
|61,60
|
|Çeyrek
|1.545
|1.580
|30,80
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,22
|