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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.05.2022 16:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy DCD Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 26/05/2022 tarihinden itibaren "OVT" kodu kullanılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032350


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