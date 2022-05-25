BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.05.2022 09:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 26/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Ziraat Portföy İvme Katılım Serbest Özel Fon
ZFH
Ziraat Portföy Ankara Serbest (Döviz) Özel Fon
ZFZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032257
BIST
13:142.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,56
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
13:1416,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
13:1417,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1063
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
13:14972,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,22
|Açılış
|: 972,54
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:14
|MPARK
|33,24
|26.900.164
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|77,75
|83.455.398
|% 8,74
|
|ALKA
|42,30
|64.560.338
|% 7,52
|
|POLHO
|4,78
|119.364.655
|% 7,42
|
|MEPET
|3,68
|20.930.140
|% -9,58
|
|KZBGY
|75,90
|35.938.173
|% -9,05
|
|MZHLD
|54,40
|4.085.504
|% -5,31
|
|IMASM
|43,96
|6.276.600
|% -5,05
|
|SELVA
|8,05
|8.773.167
|% -4,85
|
|THYAO
|42,84
|1.817.243.997
|% 0,42
|
|SISE
|20,82
|1.082.402.642
|% -1,05
|
|ARCLK
|79,60
|1.057.591.558
|% 6,99
|
|KOZAL
|191,40
|657.324.130
|% 2,19
|
|HEKTS
|30,26
|645.701.933
|% 4,06
|
|SKBNK
|1,33
|215.810.321
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,60
|305.529.524
|% 0,00
|
|HALKB
|5,60
|634.555.817
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,70
|296.818.701
|% 1,37
|
|YKBNK
|4,49
|236.628.506
|% -0,66
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3537
|16,3700
|% 0,03
|
|Euro
|17,5398
|17,5758
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,5774
|20,6806
|% 0,30
|
|Frank
|16,9943
|17,0967
|% 0,34
|
|Riyal
|4,3515
|4,3734
|% 0,08
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,83
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|6.459
|6.557
|-12,00
|
|Tam
|6.430
|6.593
|-11,96
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|-5,79
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,89
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,66
|