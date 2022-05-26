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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

26.05.2022 12:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

               Ak Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 30/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
 
 
    Fon Kodu
    Eski Fon Ünvanı
    Yeni Fon Ünvanı

    ARF
    Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest  Özel Fon
    Ak  Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel Fon

      ALE
 
    Ak Portföy Para Piyasası Fonu
    Ak  Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

    BGP
    Ak Portföy Üçüncü Para  Piyasası Fonu
    Ak  Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

    ANL
    Ak Portföy Alternatif Bank  Para Piyasası Fonu
    Ak  Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu

    AVT
    Ak Portföy Kısa Vadeli  Borçlanma Araçları Fonu
    Ak  Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

    AZF
    Ak Portföy PY Özel Sektör  Borçlanma Araçları Özel Fonu
    Ak  Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032652


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Riyal 4,3620 4,3839 % 0,32  
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Altın Gr. 974 974 -0,76  
Cumhuriyet 6.474 6.571 2,00  
Tam 6.439 6.601 -3,01  
Yarım 3.112 3.193 -1,46  
Çeyrek 1.561 1.597 -0,73  
Gümüş.Ons 21,75 21,78 -0,23  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 -0,08  
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