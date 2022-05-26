BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.05.2022 12:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 30/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
ARF
Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel Fon
Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel Fon
ALE
Ak Portföy Para Piyasası Fonu
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
BGP
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
ANL
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu
AVT
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
AZF
Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu
Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032652
BIST
12:232.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,27
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
12:2316,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0502
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
12:2317,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1234
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
12:23973,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,61
|Açılış
|: 973,16
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MPARK
|33,24
|26.429.784
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|6.328.189
|% 9,89
|
|ARCLK
|80,65
|989.757.012
|% 8,40
|
|MAGEN
|10,27
|53.546.948
|% 7,09
|
|ALKA
|42,10
|59.957.006
|% 7,02
|
|KZBGY
|75,55
|23.965.159
|% -9,47
|
|MEPET
|3,81
|12.818.933
|% -6,39
|
|MZHLD
|54,45
|3.884.594
|% -5,22
|
|IMASM
|44,30
|5.364.633
|% -4,32
|
|GLCVY
|13,27
|26.553.580
|% -3,98
|
|THYAO
|42,84
|1.742.369.039
|% 0,42
|
|ARCLK
|80,65
|989.757.012
|% 8,40
|
|SISE
|20,82
|971.567.180
|% -1,05
|
|KOZAL
|192,00
|616.398.477
|% 2,51
|
|ASELS
|23,88
|590.668.391
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,32
|193.907.815
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,60
|301.919.861
|% 0,00
|
|HALKB
|5,57
|579.001.012
|% -1,59
|
|DOHOL
|3,70
|280.017.655
|% 1,37
|
|YKBNK
|4,49
|224.844.225
|% -0,66
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4097
|16,4148
|% 0,31
|
|Euro
|17,5586
|17,5929
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,5482
|20,6512
|% 0,16
|
|Frank
|17,0255
|17,1280
|% 0,53
|
|Riyal
|4,3620
|4,3839
|% 0,32
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,44
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.474
|6.571
|2,00
|
|Tam
|6.439
|6.601
|-3,01
|
|Yarım
|3.112
|3.193
|-1,46
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,51
|