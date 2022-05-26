BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 30/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.Fon KoduEski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıARFAk Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel FonAk Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel FonALEAk Portföy Para Piyasası FonuAk Portföy Para Piyasası (TL) FonuBGPAk Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuAk Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuANLAk Portföy Alternatif Bank Para Piyasası FonuAk Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) FonuAVTAk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuAk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAZFAk Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel FonuAk Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032652BIST