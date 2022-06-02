BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.06.2022 11:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Azimut Portföy İkinci Serbest (TL) Fon
VCD
Azimut Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
VCG
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034149
BIST
11:362.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,79
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:3616,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0739
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:3617,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2094
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7054
En Düşük
17,4621
11:36980,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,85
|Açılış
|: 980,07
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:34
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|DOKTA
|24,34
|2.535.699
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|YUNSA
|31,00
|22.076.409
|% 9,15
|
|KRSTL
|7,52
|5.824.766
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|152.003.609
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,69
|7.907.567
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|18.050.957
|% -3,85
|
|THYAO
|49,98
|1.680.210.335
|% 1,46
|
|SASA
|38,20
|669.229.347
|% 1,27
|
|PETKM
|10,34
|590.600.177
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,04
|488.474.514
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,12
|481.131.945
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,85
|247.526.859
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,78
|387.241.529
|% 0,84
|
|PETKM
|10,34
|590.600.177
|% 2,48
|
|TSKB
|2,27
|130.193.701
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,26
|68.331.914
|% -2,33
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4583
|16,4608
|% 0,42
|
|Euro
|17,6448
|17,6907
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,5698
|20,6730
|% 0,81
|
|Frank
|17,0788
|17,1816
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3779
|4,3999
|% 0,47
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|5,17
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,73
|
Seans Raporu
11:34
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11:49TIRE
Yüzde 4.05 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 577 adet işlem
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11:47XU100
Endeks 2, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 12, 420.00 milyon TL de
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11:47EGSER
Yüzde 4.04 oranında artışla 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 882, 770 adet işlem
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11:46HLGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 616, 898 adet işlem
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11:45ESEN
Yüzde 4.09 oranında artışla 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 566, 160 adet işlem