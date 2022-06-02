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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

02.06.2022 11:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

           Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 03/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
 
    Fon Unvanı
    Fon  Kodu

    Azimut  Portföy İkinci Serbest (TL) Fon
             VCD

    Azimut  Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
    VCG

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034149


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MZHLD 88,60 6.167.446 % 9,99  
DOKTA 24,34 2.535.699 % 9,95  
MMCAS 2,71 57.433 % 9,72  
UTPYA 13,23 187.654 % 9,34  
YUNSA 31,00 22.076.409 % 9,15  
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Dolar 16,4583 16,4608 % 0,42  
Euro 17,6448 17,6907 % 1,11  
Sterlin 20,5698 20,6730 % 0,81  
Frank 17,0788 17,1816 % 0,76  
Riyal 4,3779 4,3999 % 0,47  
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Altın Ons 1.851 1.852 5,17  
Altın Gr. 980 980 6,73  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,99 22,02 0,17  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 0,12  
B. Petrol 114 114 -2,73  
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