BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.06.2022 10:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Orkide Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 08/06/2022 tarihinden itibaren "OMC " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035139
BIST
10:242.647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,71
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.638
10:2416,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1540
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7307
En Düşük
16,5644
10:2417,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2256
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9671
En Düşük
17,7366
10:24991,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,84
|Açılış
|: 991,60
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
992,29
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:22
|MARTI
|1,35
|588.702
|% 35,00
|
|KRSTL
|8,08
|12.256.400
|% 8,60
|
|RYSAS
|8,93
|18.143.373
|% 8,24
|
|TMSN
|29,64
|97.169.104
|% 7,24
|
|DAGHL
|31,50
|2.979.598
|% 6,06
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|73,80
|499.010.013
|% -6,29
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|DOKTA
|25,40
|600.803
|% -3,27
|
|PINSU
|5,18
|11.343.955
|% -2,81
|
|THYAO
|48,20
|847.821.565
|% 0,71
|
|SASA
|45,24
|529.880.464
|% 2,17
|
|TOASO
|73,80
|499.010.013
|% -6,29
|
|SAHOL
|21,20
|400.832.483
|% 1,24
|
|SISE
|22,14
|374.004.293
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,31
|63.931.505
|% 0,77
|
|TSKB
|2,41
|110.637.308
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,88
|131.629.973
|% 0,35
|
|KARSN
|7,38
|263.577.911
|% 1,79
|
|ODAS
|3,04
|104.057.785
|% 1,33
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7176
|16,7231
|% 0,90
|
|Euro
|17,9271
|17,9650
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,7901
|20,8944
|% 0,49
|
|Frank
|17,1057
|17,2088
|% 0,68
|
|Riyal
|4,4429
|4,4652
|% 0,93
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,89
|
|Altın Gr.
|989
|989
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,02
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,78
|