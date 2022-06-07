BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 14/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Fon KoduEski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı SLFFİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (HİSSE SENEDİ YOĞUN ) FONU FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU FIT FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035140BIST