BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.06.2022 10:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 14/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Fon KoduEski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı SLFFİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (HİSSE SENEDİ YOĞUN ) FONU FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU FIT FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035140
BIST
13:442.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,96
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:4416,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1777
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:4417,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2207
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:44995,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,72
|Açılış
|: 995,48
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,00
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:42
|MARTI
|1,40
|31.071.760
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.839.914
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.193.219
|% 9,94
|
|TETMT
|280,40
|40.610.226
|% 9,32
|
|CEMTS
|31,92
|136.715.979
|% 8,94
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.166.519.533
|% -5,97
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,90
|38.956.460
|% -4,70
|
|PINSU
|5,13
|33.335.743
|% -3,75
|
|THYAO
|48,24
|2.216.725.260
|% 0,79
|
|SASA
|44,86
|1.634.655.650
|% 1,31
|
|TOASO
|74,05
|1.166.519.533
|% -5,97
|
|KARSN
|7,35
|1.162.151.989
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,28
|1.073.256.378
|% 1,62
|
|ODAS
|3,06
|649.860.979
|% 2,00
|
|KARSN
|7,35
|1.162.151.989
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,88
|400.173.023
|% 0,35
|
|TSKB
|2,42
|278.703.173
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,92
|568.826.397
|% -1,20
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7417
|16,7480
|% 1,05
|
|Euro
|17,9149
|17,9537
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,8958
|21,0006
|% 1,00
|
|Frank
|17,0805
|17,1834
|% 0,53
|
|Riyal
|4,4502
|4,4726
|% 1,09
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,98
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,27
|