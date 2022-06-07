BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.06.2022 17:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "A1 Portföy Birinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 08/06/2022 tarihinden itibaren "OME" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035455
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2090
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7824
En Düşük
16,5644
18:0518,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2743
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0158
En Düşük
17,7366
18:05997,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 16,94
|Açılış
|: 997,70
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|RYSAS
|9,07
|40.278.257
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|KOZAL
|204,60
|1.325.549.019
|% 2,20
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|PGSUS
|157,90
|536.883.839
|% 8,45
|
|ULUUN
|20,60
|500.935.210
|% 9,93
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,84
|258.694.906
|% 3,37
|
|BIOEN
|6,91
|427.738.530
|% 8,31
|
|AVOD
|2,08
|119.773.217
|% 0,48
|
|HLGYO
|2,37
|95.840.995
|% 3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7611
|16,7765
|% 1,23
|
|Euro
|17,9790
|18,0105
|% 1,52
|
|Sterlin
|21,0162
|21,1216
|% 1,59
|
|Frank
|17,1459
|17,2492
|% 0,92
|
|Riyal
|4,4528
|4,4751
|% 1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|998
|998
|16,92
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
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17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940