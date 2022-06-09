BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.06.2022 10:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Bodrum Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 10/06/2022 tarihinden itibaren "YUD" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036333
BIST
10:392.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 18,14
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:3917,2045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0783
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
10:3918,5234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1296
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:391.023,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.023,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:39
|EUREN
|19,65
|33.583.697
|% 9,96
|
|DOCO
|1.621,00
|17.877.056
|% 7,01
|
|MRSHL
|212,60
|3.939.460
|% 6,30
|
|QUAGR
|29,40
|24.209.902
|% 5,60
|
|MZHLD
|85,00
|394.400
|% 5,07
|
|ULUUN
|20,08
|27.936.666
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,20
|41.434.336
|% -8,24
|
|SEGYO
|1,19
|54.406.236
|% -5,56
|
|THYAO
|46,98
|1.046.944.638
|% 0,56
|
|SISE
|22,04
|539.904.782
|% 0,82
|
|SASA
|43,24
|397.757.486
|% 0,98
|
|TOASO
|66,10
|331.289.107
|% 0,08
|
|SAHOL
|19,84
|318.460.401
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,68
|143.267.904
|% 0,00
|
|ODAS
|2,94
|142.300.039
|% 2,44
|
|SEGYO
|1,19
|54.406.236
|% -5,56
|
|DOHOL
|4,02
|145.126.590
|% 1,26
|
|TSKB
|2,35
|82.299.755
|% 2,62
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1999
|17,2045
|% 0,46
|
|Euro
|18,4809
|18,5234
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,4713
|21,5790
|% 0,30
|
|Frank
|17,5062
|17,6116
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5759
|4,5988
|% 0,52
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,62
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,41
|