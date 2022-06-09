BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.06.2022 18:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 10/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON CVA AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON CVB AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON CVC AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON CVD AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU CVE AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU CVF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036553
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0517,2488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1226
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
17,0843
18:0518,4852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0914
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
18,3717
18:051.022,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.022,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FONET
|13,07
|102.210.033
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.625
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2355
|17,2488
|% 0,72
|
|Euro
|18,4311
|18,4852
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,5464
|21,6545
|% 0,65
|
|Frank
|17,5439
|17,6496
|% 0,63
|
|Riyal
|4,5829
|4,6059
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-11,32
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,15
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
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17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
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17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem