BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 10/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON CVA AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON CVB AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON CVC AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON CVD AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU CVE AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU CVFhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036553BIST