BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.06.2022 09:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy Yirmialtıncı Serbest (Döviz - Avro) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 10/06/2022 tarihinden itibaren "GBP" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036318
BIST
11:532.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,18
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
11:5317,1339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 17,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
11:5318,2225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
11:531.020,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.020,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler11:53
|MAVI
|47,30
|83.013.771
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|8.724.788
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|304.835.503
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.093.915
|% 9,91
|
|TBORG
|22,88
|606.869
|% 9,47
|
|TSGYO
|6,13
|75.304.455
|% -9,19
|
|OYYAT
|63,95
|41.461.990
|% -7,12
|
|DOKTA
|23,56
|677.435
|% -5,15
|
|ACSEL
|55,35
|5.992.163
|% -3,40
|
|PSGYO
|9,97
|42.546.965
|% -3,39
|
|THYAO
|48,20
|2.366.302.258
|% -0,29
|
|SISE
|22,54
|894.587.268
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,62
|826.392.375
|% 2,99
|
|YKBNK
|4,78
|775.093.024
|% 2,80
|
|GARAN
|15,36
|750.852.597
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,78
|775.093.024
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,66
|345.543.313
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,18
|446.834.390
|% 0,48
|
|AKBNK
|8,62
|826.392.375
|% 2,99
|
|SEGYO
|1,18
|95.273.532
|% -0,84
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0968
|17,1339
|% 0,10
|
|Euro
|18,1422
|18,2225
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,4060
|21,5134
|% 0,11
|
|Frank
|17,5127
|17,6182
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5713
|4,5942
|% 0,23
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-3,40
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,30
|