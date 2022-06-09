BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.06.2022 09:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 10/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Ziraat Portföy THE Serbest Özel Fon ZUD Ziraat Portföy TS Serbest Özel Fon ZUE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036325
BIST
12:282.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,34
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
12:2817,1163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
12:2818,1690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0875
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
12:281.011,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,67
|Açılış
|: 1.011,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MAVI
|47,30
|84.919.866
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|9.281.388
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|306.109.946
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.109.050
|% 9,91
|
|TBORG
|22,88
|606.869
|% 9,47
|
|TSGYO
|6,14
|82.478.797
|% -9,04
|
|OYYAT
|63,10
|49.548.201
|% -8,35
|
|MAGEN
|12,91
|59.572.414
|% -3,73
|
|DOCO
|1.580,50
|18.125.867
|% -3,63
|
|KSTUR
|212,10
|106.050
|% -3,15
|
|THYAO
|48,18
|2.491.226.794
|% -0,33
|
|SISE
|22,64
|982.460.212
|% -1,39
|
|AKBNK
|8,67
|905.411.945
|% 3,58
|
|YKBNK
|4,79
|853.455.011
|% 3,01
|
|GARAN
|15,45
|812.005.131
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,79
|853.455.011
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,67
|354.010.281
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,17
|500.001.594
|% 0,24
|
|AKBNK
|8,67
|905.411.945
|% 3,58
|
|TSKB
|2,46
|213.826.001
|% 2,93
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0673
|17,1163
|% -0,01
|
|Euro
|18,1237
|18,1690
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,2073
|21,3136
|% -0,82
|
|Frank
|17,3224
|17,4268
|% -0,67
|
|Riyal
|4,5329
|4,5556
|% -0,61
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-4,28
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-8,67
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.838
|-56,00
|
|Tam
|6.674
|6.859
|-70,24
|
|Yarım
|3.226
|3.318
|-33,97
|
|Çeyrek
|1.618
|1.659
|-16,99
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,13
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,31
|