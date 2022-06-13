BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.06.2022 16:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 14/06/2022 tarihinden itibaren "GMC" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036948
BIST
17:232.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -18,80
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:2317,2643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1539
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:2318,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0517
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:231.014,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -15,62
|Açılış
|: 1.014,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,09
BIST En Aktif Hisseler17:21
|EUREN
|23,76
|383.792.616
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.528.564
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.171.889
|% 9,98
|
|UFUK
|55,45
|2.605.446
|% 9,91
|
|FONET
|14,34
|153.942.363
|% 9,89
|
|TSGYO
|5,48
|73.389.938
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|TMSN
|29,78
|297.742.033
|% -7,29
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,46
|177.010.839
|% -7,08
|
|THYAO
|47,10
|5.143.770.088
|% 0,86
|
|EREGL
|31,58
|2.352.354.968
|% -4,99
|
|SISE
|22,20
|1.913.476.589
|% -0,09
|
|KRDMD
|13,25
|1.407.584.892
|% -5,29
|
|SASA
|42,72
|1.226.096.487
|% -2,82
|
|EKGYO
|2,60
|613.884.885
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|273.967.934
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,78
|895.846.165
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,06
|631.561.267
|% 0,25
|
|ODAS
|2,85
|396.455.245
|% -2,40
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2429
|17,2465
|% 0,80
|
|Euro
|18,0300
|18,0517
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9025
|21,0073
|% -0,49
|
|Frank
|17,2534
|17,3573
|% 0,04
|
|Riyal
|4,5837
|4,6067
|% 0,80
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-44,93
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-14,25
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|-52,00
|
|Tam
|6.721
|6.831
|-109,00
|
|Yarım
|3.299
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,95
|
Seans Raporu
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