BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.06.2022 14:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 15/06/2022 tarihinden itibaren "TBZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037183
BIST
16:182.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,15
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
16:1817,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
16:1818,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,0800
En Düşük
17,9900
16:181.010,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.010,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler16:18
|IDEAS
|19,69
|15.602.939
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.407.119
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|55.922.404
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|92.523.969
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.284.004
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.373.100
|% -9,85
|
|MOBTL
|1,77
|250.698.279
|% -5,35
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|RYSAS
|8,76
|34.699.225
|% -4,78
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,04
|3.295.767.141
|% 0,09
|
|EREGL
|30,64
|1.630.475.624
|% -1,61
|
|SISE
|22,08
|1.531.216.159
|% -0,36
|
|SASA
|43,04
|1.279.810.662
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,05
|901.554.437
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,58
|403.365.208
|% -0,39
|
|MOBTL
|1,77
|250.698.279
|% -5,35
|
|YKBNK
|4,65
|583.925.881
|% -1,69
|
|ODAS
|2,85
|307.743.227
|% 1,06
|
|TSKB
|2,32
|229.089.543
|% -2,11
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2666
|17,2848
|% 0,13
|
|Euro
|18,0400
|18,0500
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7946
|20,8989
|% -0,35
|
|Frank
|17,2967
|17,4009
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5886
|4,6116
|% 0,08
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,06
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|-17,00
|
|Tam
|6.701
|6.810
|-8,00
|
|Yarım
|3.290
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,11
|
|B. Petrol
|124
|124
|2,05
|