BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.06.2022 11:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Yapi Kredi Portföy AllianzKar Payı Ödeyen Serbest(TL) Özel Fon
YUY
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz)Fon
YUN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037395
BIST
13:072.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,71
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:0717,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0235
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:0718,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1209
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:071.013,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,40
|Açılış
|: 1.013,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:07
|TETMT
|243,40
|8.892.176
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.004
|% 9,93
|
|YGGYO
|20,06
|3.010.030
|% 8,32
|
|RTALB
|15,96
|79.279.135
|% 7,91
|
|RAYSG
|12,66
|5.346.293
|% 7,56
|
|TSGYO
|4,45
|3.379.797
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.443.630
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|288.500
|% -7,69
|
|ISGYO
|11,94
|162.566.005
|% -7,23
|
|FONET
|15,11
|188.808.984
|% -4,25
|
|THYAO
|46,74
|1.328.900.955
|% -0,26
|
|EREGL
|30,26
|883.474.267
|% -0,53
|
|SISE
|21,96
|799.404.696
|% 0,09
|
|SASA
|44,48
|726.132.315
|% -0,18
|
|ASELS
|23,34
|416.863.817
|% 0,26
|
|MARTI
|1,50
|284.174.310
|% 7,14
|
|TSKB
|2,16
|201.813.524
|% -1,82
|
|ISCTR
|4,68
|334.027.932
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,58
|300.775.287
|% -0,87
|
|DOHOL
|4,04
|210.887.231
|% 0,25
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2802
|17,2881
|% 0,14
|
|Euro
|18,1152
|18,1300
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,8357
|20,9402
|% 0,86
|
|Frank
|17,2596
|17,3635
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5922
|4,6152
|% 0,07
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,66
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,83
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.731
|6.831
|43,00
|
|Yarım
|3.304
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,33
|