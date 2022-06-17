BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.06.2022 11:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklaan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Karya Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 20/06/2022 tarihinden itibaren "IUA" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037865
BIST
11:092.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,53
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
11:0917,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0253
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2717
11:0918,2066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0686
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1532
11:091.029,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.029,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler11:07
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|SANEL
|6,70
|5.037.953
|% 8,77
|
|KMPUR
|33,70
|58.501.502
|% 8,37
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,96
|280.445.726
|% 7,25
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,04
|88.983.383
|% -3,91
|
|GLBMD
|6,44
|506.214
|% -3,30
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|DOAS
|77,65
|58.247.676
|% -2,76
|
|SISE
|21,40
|584.091.544
|% 1,61
|
|THYAO
|47,22
|574.362.115
|% -0,25
|
|SASA
|44,80
|520.962.139
|% -1,41
|
|EREGL
|29,08
|507.788.133
|% -0,41
|
|KOZAL
|186,90
|401.581.295
|% 4,06
|
|PRDGS
|2,96
|280.445.726
|% 7,25
|
|ODAS
|2,96
|145.698.471
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,94
|131.752.507
|% 1,03
|
|TSKB
|2,15
|66.140.513
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,56
|77.799.485
|% 0,39
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3127
|17,3223
|% 0,14
|
|Euro
|18,1939
|18,2229
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,2227
|21,3291
|% -0,39
|
|Frank
|17,8757
|17,9833
|% 0,27
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,06
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.813
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,54
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22AKSGY
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 818, 242 adet işlem
-
11:21SMART
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 905, 649 adet işlem
-
11:19IPEKE
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 380 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.16 ) 2, 724
-
11:18XU100
Endeks 2, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 6, 667.00 milyon TL de