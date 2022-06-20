BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.06.2022 13:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Güney Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 21/06/2022 tarihinden itibaren "BVT" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038231
BIST
14:022.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,53
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.529
14:0217,3291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:0218,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0718
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:021.024,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.024,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:00
|EGEEN
|2.205,50
|146.692.489
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.299.915
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|24.107.670
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|CASA
|117,00
|278.789
|% -4,10
|
|THYAO
|49,38
|3.699.244.443
|% 2,49
|
|EREGL
|27,88
|1.921.268.018
|% -3,33
|
|SASA
|45,80
|989.133.129
|% -0,52
|
|SISE
|22,00
|881.461.416
|% 0,46
|
|TUPRS
|258,10
|812.565.613
|% -3,84
|
|ODAS
|3,08
|671.946.851
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,90
|622.937.259
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,03
|417.185.606
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,63
|201.345.737
|% 0,38
|
|THYAO
|49,38
|3.699.244.443
|% 2,49
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3281
|17,3347
|% 0,06
|
|Euro
|18,2314
|18,2479
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,1629
|21,2691
|% 0,23
|
|Frank
|17,9252
|18,0331
|% 0,81
|
|Riyal
|4,6042
|4,6273
|% 0,02
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.799
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,21
|