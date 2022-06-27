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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

27.06.2022 12:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

         Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Ünvanı
    Fon  Kodu

    Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest (Döviz) Özel  Fon
    KNC

    Ak Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel Fon
    KNV

    Ak Portföy Vira Serbest (Döviz) Özel Fon
    KNT

    Ak Portföy Mnm Serbest (Döviz) Özel Fon
    KNZ

    Ak Portföy Kor Serbest (Döviz) Özel Fon
    KNP

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039371


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MAKIM 17,11 37.671.461 % 9,96  
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Cumhuriyet 6.581 6.680 -44,00  
Tam 6.494 6.608 -254,00  
Yarım 3.188 3.232 -124,00  
Çeyrek 1.597 1.616 -62,00  
Gümüş.Ons 21,38 21,41 0,25  
Gümüş Gr. 11,36 11,38 -0,12  
B. Petrol 110 110 0,87  
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