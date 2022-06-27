BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduAk Portföy ÖPY Üçüncü Serbest (Döviz) Özel FonKNCAk Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel FonKNVAk Portföy Vira Serbest (Döviz) Özel FonKNTAk Portföy Mnm Serbest (Döviz) Özel FonKNZAk Portföy Kor Serbest (Döviz) Özel FonKNPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039371BIST