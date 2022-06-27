BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.06.2022 12:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 28/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
KNC
Ak Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel Fon
KNV
Ak Portföy Vira Serbest (Döviz) Özel Fon
KNT
Ak Portföy Mnm Serbest (Döviz) Özel Fon
KNZ
Ak Portföy Kor Serbest (Döviz) Özel Fon
KNP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039371
BIST
15:222.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -21,97
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:2216,5043
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -0,3801
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:2217,4576
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,3696
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:22972,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -19,44
|Açılış
|: 971,75
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:22
|SANEL
|7,92
|7.214.835
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|10.342.840
|% 10,00
|
|IHAAS
|29,14
|2.649.316
|% 9,96
|
|MAKIM
|17,11
|37.671.461
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.502.889
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,30
|56.827.994
|% -4,41
|
|GSDHO
|3,93
|68.061.542
|% -4,15
|
|TSGYO
|4,54
|12.081.643
|% -4,02
|
|THYAO
|49,76
|3.277.962.261
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.506.241.961
|% 0,55
|
|EREGL
|28,00
|1.150.769.635
|% 0,50
|
|ASELS
|23,84
|813.302.613
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,56
|731.535.109
|% -2,39
|
|ODAS
|3,17
|365.415.959
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,67
|492.883.170
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,56
|731.535.109
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,56
|196.677.125
|% -1,54
|
|ISCTR
|4,63
|323.654.702
|% -1,49
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4946
|16,5043
|% -2,25
|
|Euro
|17,4325
|17,4576
|% -2,07
|
|Sterlin
|20,1817
|20,2829
|% -2,29
|
|Frank
|17,1375
|17,2408
|% -2,34
|
|Riyal
|4,3859
|4,4079
|% -2,23
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|4,80
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-18,07
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.494
|6.608
|-254,00
|
|Yarım
|3.188
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,87
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37TSGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 613, 886 adet işlem
-
15:35DOAS
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 81.20 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 212 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 20, 121.00 milyon TL de
-
15:33INVEO
Yüzde -61.16 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 203 adet işlem
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem