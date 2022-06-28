BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.06.2022 10:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Lara Serbest (Döviz-Avro) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 29/06/2022 tarihinden itibaren "YTR" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039606
BIST
10:442.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 25,55
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.544
10:4416,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1119
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6397
En Düşük
16,5102
10:4417,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0932
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6261
En Düşük
17,4694
10:44977,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,18
|Açılış
|: 977,03
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,20
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:43
|MAKIM
|18,82
|5.098.771
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,78
|8.500.201
|% 9,06
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|OYAYO
|8,40
|2.146.456
|% 7,83
|
|BMSCH
|10,05
|27.014.233
|% 6,91
|
|ISKPL
|5,06
|31.289.330
|% -6,69
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,70
|622.130
|% -2,62
|
|PRZMA
|3,46
|1.071.008
|% -2,54
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|THYAO
|49,82
|931.043.747
|% 0,52
|
|ARCLK
|80,25
|395.098.625
|% 6,08
|
|EREGL
|27,96
|320.278.507
|% 0,43
|
|SISE
|21,92
|271.819.712
|% 1,20
|
|SAHOL
|20,52
|264.635.703
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,67
|189.052.121
|% 0,43
|
|ODAS
|3,18
|114.584.783
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,61
|77.803.636
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,86
|85.453.422
|% 0,78
|
|KRDMD
|12,28
|258.674.263
|% -0,25
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6240
|16,6338
|% 0,65
|
|Euro
|17,6001
|17,6191
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,3240
|20,4260
|% 0,53
|
|Frank
|17,3295
|17,4339
|% 0,65
|
|Riyal
|4,4158
|4,4379
|% 0,56
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,32
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,66
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,90
|