BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.06.2022 09:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Yapı Kredi Portföy Beyoğlu Serbest (Döviz) Özel Fon
YVS
Yapı Kredi Portföy Nilüfer Serbest (Döviz) Özel Fon
YVO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039873
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
0
En Düşük
0
18:0516,6725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0097
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
18:0517,5020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0512
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5634
En Düşük
17,4507
18:05973,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,12
|Açılış
|: 973,99
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|14,38
|24.763.847
|% 132,72
|
|KLMSN
|10,56
|14.891.108
|% 0,60
|
|TSGYO
|4,25
|24.902.703
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,48
|67.275.641
|% 0,00
|
|KOZAL
|185,00
|638.623.312
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,25
|24.902.703
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,48
|67.275.641
|% 0,00
|
|KOZAL
|185,00
|638.623.312
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,60
|5.783.668
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,20
|386.230.066
|% 0,00
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% 0,00
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% 0,00
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6689
|16,6725
|% -0,06
|
|Euro
|17,4824
|17,5020
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,2462
|20,3477
|% -0,08
|
|Frank
|17,3791
|17,4838
|% 0,17
|
|Riyal
|4,4302
|4,4524
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,55
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.517
|6.615
|-22,00
|
|Yarım
|3.190
|3.235
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de