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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

29.06.2022 09:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

             Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
 
 
    Fon Ünvanı
    Fon  Kodu

    Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
    OIR

    Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu
             OIL

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039875


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Altın Gr. 975 975 -0,77  
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Tam 6.527 6.608 -29,00  
Yarım 3.195 3.231 -15,00  
Çeyrek 1.600 1.615 -7,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,81 -0,06  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,01  
B. Petrol 114 114 0,51  
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