BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.06.2022 11:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Garanti Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
GKH
Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GTM
Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GKV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039948
BIST
12:462.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,13
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:4616,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0280
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:4617,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:46975,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 975,46
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:44
|ULUSE
|223,80
|20.911.801
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|96.448.006
|% 9,96
|
|RODRG
|24,34
|6.183.945
|% 9,15
|
|ORCAY
|18,14
|59.900.587
|% 8,69
|
|CLEBI
|386,90
|125.969.836
|% 7,71
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,70
|35.701.982
|% -6,67
|
|SEKUR
|14,36
|31.763.659
|% -5,34
|
|MAKIM
|17,83
|342.298.091
|% -5,26
|
|RYSAS
|8,70
|6.046.002
|% -5,13
|
|THYAO
|47,48
|2.376.416.169
|% -1,17
|
|EREGL
|27,40
|668.526.291
|% -0,58
|
|ASELS
|23,50
|635.848.606
|% 1,29
|
|SISE
|21,14
|626.487.632
|% -1,31
|
|SAHOL
|19,85
|498.450.395
|% -1,44
|
|ODAS
|2,99
|333.705.980
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,57
|235.235.682
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,44
|318.660.846
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|147.023.422
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|472.029.938
|% 0,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7014
|16,7155
|% 0,20
|
|Euro
|17,5563
|17,5727
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,2831
|20,3849
|% 0,10
|
|Frank
|17,4586
|17,5638
|% 0,63
|
|Riyal
|4,4378
|4,4601
|% 0,15
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-5,28
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|-3,00
|
|Tam
|6.523
|6.604
|-33,00
|
|Yarım
|3.193
|3.229
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,42
|