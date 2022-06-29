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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

29.06.2022 11:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

   Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 30/06/2022 tarihinden itibaren "BVM" kodu kullanılacaktır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039952


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Tam 6.528 6.610 -27,00  
Yarım 3.195 3.232 -14,00  
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B. Petrol 114 114 -0,11  
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