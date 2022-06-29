BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 30/06/2022 tarihinden itibaren "BVM" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039952BIST