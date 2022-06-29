BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.06.2022 11:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 30/06/2022 tarihinden itibaren "BVM" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039952
BIST
12:152.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -17,86
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:1516,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0212
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:1517,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0169
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5852
En Düşük
17,4507
12:15975,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 975,78
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:13
|ULUSE
|223,80
|20.465.058
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,19
|87.313.136
|% 8,22
|
|CLEBI
|385,60
|115.660.268
|% 7,35
|
|OYAYO
|8,80
|4.641.924
|% 7,06
|
|RODRG
|23,82
|5.721.271
|% 6,82
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,83
|30.298.243
|% -5,09
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|DOCO
|1.455,10
|12.043.383
|% -4,60
|
|KAPLM
|54,00
|5.948.011
|% -4,51
|
|THYAO
|47,66
|2.187.395.109
|% -0,79
|
|ASELS
|23,46
|600.593.638
|% 1,12
|
|SISE
|21,16
|588.719.415
|% -1,21
|
|EREGL
|27,38
|562.114.829
|% -0,65
|
|SAHOL
|19,90
|466.703.729
|% -1,19
|
|ODAS
|2,99
|310.175.061
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,58
|210.419.515
|% -1,53
|
|YKBNK
|4,44
|298.836.151
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|129.047.057
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,80
|95.256.053
|% -2,70
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6973
|16,7020
|% 0,12
|
|Euro
|17,5532
|17,5694
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,2813
|20,3830
|% 0,09
|
|Frank
|17,4295
|17,5345
|% 0,46
|
|Riyal
|4,4368
|4,4591
|% 0,13
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,29
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.528
|6.610
|-27,00
|
|Yarım
|3.195
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,20
|0,00
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,11
|
Seans Raporu
12:13
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12:28DOCO
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 1, 455.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253 adet işlem
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Yüzde -5.45 oranında düşüşle 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 836, 658 adet işlem
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12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 38 kaybederek (% -0.79 ) 2, 686
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12:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, GUSGR
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12:26XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 12, 711.00 milyon TL de