BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.07.2022 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 04/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
MPG
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Ataşehir Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040730
BIST
16:592.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 43,26
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
16:5916,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0664
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
16:5917,3988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1286
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3832
16:59966,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,57
|Açılış
|: 966,36
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ISSEN
|28,16
|60.267.406
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,40
|1.224.898.622
|% 9,06
|
|FENER
|45,30
|184.741.786
|% 8,63
|
|KMPUR
|33,84
|94.046.545
|% 8,46
|
|OZKGY
|5,97
|44.693.983
|% 8,35
|
|RTALB
|6,93
|119.645.069
|% -7,10
|
|GLRYH
|3,20
|38.207.564
|% -6,16
|
|KFEIN
|22,28
|22.158.965
|% -4,95
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,58
|15.452.312
|% -3,52
|
|THYAO
|49,28
|4.520.178.807
|% 5,30
|
|SISE
|21,42
|1.636.966.093
|% -0,37
|
|KOZAL
|185,40
|1.224.898.622
|% 9,06
|
|EREGL
|27,18
|1.065.204.409
|% 0,15
|
|TUPRS
|271,00
|898.791.457
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,74
|464.261.903
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,44
|558.866.572
|% 2,54
|
|ODAS
|2,91
|324.230.992
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,56
|431.826.718
|% 4,11
|
|THYAO
|49,28
|4.520.178.807
|% 5,30
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7556
|16,7648
|% 0,40
|
|Euro
|17,3914
|17,3988
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,0602
|20,1608
|% -1,03
|
|Frank
|17,3606
|17,4652
|% -0,28
|
|Riyal
|4,4519
|4,4743
|% 0,38
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-13,90
|
|Altın Gr.
|966
|967
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.458
|6.549
|-41,00
|
|Yarım
|3.161
|3.202
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.601
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,32
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,05
|
Seans Raporu
16:59
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17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 97 artarak (% 2.07 ) 2, 663
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
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17:13XU100
Endeks 2, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 23, 545.00 milyon TL de
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17:12KRGYO
Yüzde 8.75 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 119, 543 adet işlem
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17:11BOBET
Yüzde 7.35 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 650, 759 adet işlem