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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

01.07.2022 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

           Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 04/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
                                                                      
               
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

      MPG
    Mükafat Portföy  Yönetimi A.Ş. Ataşehir Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu
    Mükafat Portföy  Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040730


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Cumhuriyet 6.468 6.566 -25,00  
Tam 6.458 6.549 -41,00  
Yarım 3.161 3.202 -20,00  
Çeyrek 1.583 1.601 -10,00  
Gümüş.Ons 19,56 19,59 -0,70  
Gümüş Gr. 10,56 10,58 -0,32  
B. Petrol 111 111 2,05  
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